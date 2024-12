Mit Witz, Humor und der gleichen emotionalen Tiefe wie in der originalen Version erzählen Karrie Fransman und Jonathan Plackett in der Übersetzung von Sophie Zeitz-Ventura unsere liebsten Fabeln und Erzählungen neu. Ohne dass sie in einen abwertenden oder missbilligenden Tonfall verfallen. Die Geschichten vorzulesen fühlt sich nicht an wie ein Rachefeldzug an der patriarchalen Gesellschaft, sondern ein angenehmer Perspektivenwechsel. Mit jedem Umblättern werden die starren Rollenbilder weiter in Frage gestellt. Die Geschichten vermitteln unseren Töchtern, dass sie ihre eigene innere Stärke haben und nicht auf den Prinz in glänzender Rüstung warten müssen. Unsere Söhne lernen, dass es auch als Mann in Ordnung ist, wie Dornrösling von seinem Kuss der wahren Liebe zu träumen.