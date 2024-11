In einer gewaltfreien Erziehung sind gemäss Expertin drei Fähigkeiten zentral: Selbstreflexion, Einfühlungsvermögen und Perspektivenübernahme. «Selbstreflexion bedeutet, zu wissen, dass man als Mutter oder Vater in der verantwortungsvollen Rolle ist und dass ein Kind, das nicht gehorcht, seine Autonomie verteidigt. Man muss deswegen nicht auf persönlicher Ebene beleidigt sein.» Einfühlungsvermögen sei wichtig, um sich als Mutter oder Vater vorstellen zu können, wie sich ein Kind fühle. «Bei der Perspektivübernahme versetzt man sich als Elternteil in die Sichtweise des Kindes, um zu verstehen, wieso es etwas Bestimmtes tut oder möchte», sagt Kramer. Der «gute Grund» hinter dem Verhalten helfe den Eltern, darauf zu reagieren, statt auf sein Tun. Was in der Theorie verständlich ist, kann sich in der Praxis womöglich als schwierig erweisen.