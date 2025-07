Vom schwulen Vater zum nonbinären Elternteil 

«Mein Sohn nennt mich nach wie vor Papa»

Lino ist Elternteil, hat einen 19-jährigen Sohn in Co-Elternschaft. Als nonbinär bezeichnet sich Lino erst seit einiger Zeit. «Mein Sohn kennt mich als schwuler Mann und nennt mich nach wie vor Papa. Das ist für mich total in Ordnung. Schliesslich habe ich ja damals auch zugestimmt, die Vaterrolle zu übernehmen.» Diese – beziehungsweise die Elternrolle – habe Lino schon immer sehr frei von Rollenbildern gelebt, «was mir mein Sohn ermöglicht hat. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.» Dem Sohn hat Lino von der Nonbinarität und dem Weglassen der Pronomen (er/ihm/ihn) erzählt, ein grosses Thema war es nicht. Ich lasse meine Nonbinarität in unserem Miteinander als Lebensrealität fassbar werden.» So, wie Lino bereits vor dreissig Jahren den Partner bei seiner Familie sichtbar gemacht hat – ohne sie zuvor mit dem Wort schwul konfrontiert zu haben. «Das hat meinen Eltern hier in der Schweiz und meinen Verwandten in Süditalien ermöglicht, meiner Art zu lieben auf eine nachvollziehbare und positive Weise zu begegnen, nämlich über mein Glücklichsein.»