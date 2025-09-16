Von Bathroom Camping bis Bed Rotting: So entspannt die Gen Z

Ständig online, immer erreichbar und nie wirklich abgeschaltet. Irgendwann reicht es. Auf TikTok zeigt die Generation Z, wie sie dem Druck des Alltags entkommt. Dort teilen Jugendliche ihre kleinen und grossen Fluchten: vom Badezimmer als Rückzugsort bis zu stillen Spaziergängen im Wald. Trends, die auf Social Media romantisiert werden, im echten Leben aber tatsächlich zu Rettungsankern werden können. So findet die Generation Z wieder zu sich selbst, ganz ohne Likes und Kommentare.