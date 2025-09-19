Vorsicht vor diesen Stolpersteinen bei der Namensgebung 

Wer sein Kind nach Jennifer Aniston, Ben Affleck oder Sabrina Carpenter nennt, dürfte jetzt nicht so ein Problem haben. Aber die 17 Rianas, die vergangens Jahr das Licht der Welt erblickten, dürften erstens immer wieder mal erzählen, dass sie sich nicht «Rihanna» schreiben und auch nicht «Riäna» aussprechen und dass sie zweitens, nicht ständig einen Regenschirm dabeihaben (einer von Rihannas grössten Hits heisst «Umbrella»). Sehr gespannt sein darf man auch darauf, was die beiden Buben (!) dereinst zu hören bekommen, die 2024 den Vornamen des derzeit grössten weiblichen Popstars des Planeten erhielten: Taylor.