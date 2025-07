Nemo geniesst in Paris die «joie de vivre»

In einem Video auf Instagram gibt Nemo Einblick in den neuen Alltag. «Da bin ich einfach so nach Paris gezogen», erzählt Nemo in einem Voiceover im Video. Zu sehen ist dabei Nemo mit einem silbernen Köfferchen, wie Nemo sich in der neuen Umgebung umschaut. Dabei erinnert das Gesangstalent aus Biel an sämtliche Filme, in denen die Protagonisten und Protagonistinnen in einer neuen Stadt ankommen, um ein neues Leben zu starten – aufgeregt über das neue Abenteuer, mit einem verklärten Blick auf die Dinge, weil man so verliebt in den neuen Lebensmittelpunkt ist. Es ist die pure französische Lebensfreude, die «joie de vivre».