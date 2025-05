Nemo kehrt der Schweiz den Rücken

Was die Musik betrifft, so hat Nemo nicht nur neue Songs veröffentlicht, sondern auch eine Europatournee angekündigt. Zunächst waren 24 Konzerte in Städten wie Genf, Madrid, Barcelona und Riga geplant gewesen. Allerdings fallen unter anderem die oben genannten Städte weg. Neu wird Nemo 18 Auftritte geben. Davon ist nur einer in der Schweiz – ein Konzert im Oktober in Zürich. Anders sieht es im Festivalsommer aus: So wird Nemo Bühnen wie die des Openair St. Gallen und des Stars in Town in Schaffhausen bespielen.