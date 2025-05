Warum sind gerade alte Vornamen wieder so beliebt?

«Ab der 3. Generation wird es wieder ‹modisch›»

Der Name Anna zum Beispiel war um 1900 ein absoluter Klassiker – dann verschwand er über Jahrzehnte von der Bildfläche. Wer in den 60er- oder 70er-Jahren so hiess, galt schnell als altmodisch. Doch seit Mitte der 90er erlebt Anna ein starkes Comeback – heute steht der Name für Tradition mit Stil und ist bei Eltern wieder voll im Trend.