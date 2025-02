Das Missverständnis über Kinder und Glück

Die Ungewissheit, ob man jemals Eltern werden kann, sei oft das Belastendste an der Situation – das Bangen zwischen Hoffnung und Enttäuschung. «Mir sagte einmal eine Betroffene, dass es sich jeden Monat so anfühlt, als würde jemand sterben, wenn sie weiss, dass es wieder nicht geklappt hat.» Tatsächlich hat die Trauer nach einem Todesfall ähnliche Komponenten wie die Trauer um den Verlust des Selbstbildes in der Elternrolle. «Betroffene Frauen denken oft, dass sie, wenn sie nur endlich Mutter sind, auch glücklich sein werden.»