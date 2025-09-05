Welches ist Neil Patrick Harris' biologisches Kind?

Die einen finden, Gideon sei ganz dä Bappe Neil, während die anderen seiner Zwillingsschwester Harper unfehlbar dessen Gene zuschreiben. Neil Patrick Harris (52) postete auf Instagram ein seltenes Familienbild, das ihn mit seinem Ehemann, dem Schauspieler David Burtka (50) und den gemeinsamen Zwillingen zeigt, die demnächst in die High School starten.
Die beiden 14-jährigen wurden von einer Leihmutter zur Welt gebracht, der zwei Embryos eingesetzt wurden, einer befruchtet mit dem Samen von Harris, der andere mit dem von Burtka. Das heisst: Je einer der Männer ist der biologische Vater von je einem der Kinder. Der Clou: Die beiden Männer wissen selbst nicht, wer ihr biologischer Sohn oder die Tochter ist. Und wollen es auch gar nicht wissen. Sie seien die Väter von beiden Kindern, und fertig, liessen sie einst in einer Talkshow verlauten.
David Burtka stellte in der «Wendy Williams Show» allerdings mal eine Vermutung an: Er habe das Gefühl, Harper könnte seine biologische Tochter sein, da sie ihm von der Art her sehr ähnlich sei, während Gideon «eher vernünftig und intellektuell wie Neil ist».
Wobei es ein User in den Kommentaren unter dem Insta-Bild wohl auf den Punkt brachte: «Es ist unglaublich, wie beide Kinder beiden Eltern gleichen, obwohl sie biologisch nur mit je einem verwandt sind.»
Gleich verfahren wie Harris und Burtka sind übrigens der Schweizer SRF-Moderator Olivier Borer (43) und sein Ehemann. Allerdings hat nur ein Embryo überlebt. Wer von ihnen der biologische Vater von Sohn Naël (2) ist, haben sie bisher für sich behalten – allerdings wissen sie es, im Gegensatz zu Harris und Burtka. Dies wegen des Schweizer Gesetzes: Anfangs wird nur der biologische Vater als Vater anerkannt, der Ehemann kann das Kind später adoptieren. Sie wissen also auch bereits, ob ihr zweiter Sohn Enea, der am 19. Juli zur Welt kam, den gleichen biologischen Vater hat wie sein grosser Bruder oder nicht. Auch wenn dies wirklich keine Rolle spielt. Familie ist schliesslich Familie.