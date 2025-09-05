Welches ist Neil Patrick Harris' biologisches Kind?

Gleich verfahren wie Harris und Burtka sind übrigens der Schweizer SRF-Moderator Olivier Borer (43) und sein Ehemann. Allerdings hat nur ein Embryo überlebt. Wer von ihnen der biologische Vater von Sohn Naël (2) ist, haben sie bisher für sich behalten – allerdings wissen sie es, im Gegensatz zu Harris und Burtka. Dies wegen des Schweizer Gesetzes: Anfangs wird nur der biologische Vater als Vater anerkannt, der Ehemann kann das Kind später adoptieren. Sie wissen also auch bereits, ob ihr zweiter Sohn Enea, der am 19. Juli zur Welt kam, den gleichen biologischen Vater hat wie sein grosser Bruder oder nicht. Auch wenn dies wirklich keine Rolle spielt. Familie ist schliesslich Familie.