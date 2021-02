Ein hilfreiches Mittel gegen Heimweh kennt auch Sozialpädagogin Carmen Lahusen: Nimm dir zweimal täglich bewusst Zeit, um an deinen Wohlfühlort zu denken. Das kann dein Zimmer sein, dein Büsi, eine Umarmung mit dienen Eltern. «Dieses Wohlfühl-Ritual kann ein betroffenes Kind beim Einschlafen für sich alleine machen – sei es in einem Klassenlager oder bei einem Gspänli», sagt Lahusen. «Das Mädchen kann sich tagsüber darauf freuen, wenn es dann am Abend in Gedanken 'Heimatferien' machen kann.»