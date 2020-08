Die mahnenden Worte meiner Hauswirtschaftslehrerin habe ich noch deutlich in den Ohren. «Zwei Mal wöchentlich solltet ihr Fisch essen», hat sie uns eingebläut. Denn Fisch sei gesund. Und damit hatte sie recht. Ob fettarm oder fettreich, neben den ernährungsphysiologisch wichtigen Omega-3-Fettsäuren, welche die geistige Entwicklung der Kinder fördert, liefert Fisch auch wertvolles, leicht verdauliches Protein, Selen und Vitamin D. Seefische sind zudem reich an Jod, ein Spurenelement, welches Kinder für ihr Wachstum sowie ihre geistige und körperliche Entwicklung brauchen. Es gibt sogar Hinweise, dass der Fischkonsum im ersten Lebensjahr einen schützenden Effekt vor Allergien hat. So viel zu den Nährstoffen.