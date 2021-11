Gibt es denn auch Momente, in denen der Eltern-Job anstrengend ist? «Natürlich. Anfangs war Lio kein guter Schläfer. Der Schlafmangel ging an die Substanz. In der Zwischenzeit pfust der Kleine sehr gut. Jetzt kann es mal anstrengend werden, wenn ich am Kochen bin und Lio quengelt, weil er unterhalten werden will.»