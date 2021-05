Wie wird das Baby von Prinzessin Beatrice heissen?

Auch was die Mädchennamen angeht wird auf Familie und einen kleinen italienischen Einschlag gesetzt. Auf Sarah folgen Alice - der Name von Prinz Philips Mutter -, Victoria - der Königinnen-Name überhaupt -, Anna bzw. Anne, Maria bzw. Marie und Rosa bzw. Rose, alles Namen mit langer royaler Tradition. Hoch im Kurs stehen auch Florence - was nicht so viel Sinn ergibt, da Eduardos Familie nicht aus Florenz stammt, sondern aus Bergamo -, Arabella und Cecilia. Weitere Optionen: Madeleine, Clementine, Allegra, Gabriella und Isabella. Nur eines taucht in der Mädchen-Wettliste nicht auf: der Tribut an Prinz Philip. Der Grund: Philippa wird als Favoritenname für die Tochter von Harry, 36, und Meghan, 39, gehandelt, welche bereits im Sommer das Licht der Welt erblickt. Man darf gespannt sein.