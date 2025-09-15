Wird der 15-Jährige jetzt ein grosser Hollywood-Star? 

Abgesehen von den Kindern, die den «Young Artist Award» erhielten, der ausschliesslich an Kinder und Jugendliche in Film und TV gehen (und den zum Beispiel Drew Barrymore (50) im zarten Alter von 6 Jahren erhielt), dürfte er der wohl der jüngste Preisgewinner aller Zeiten sein: Richard «Ricky» Bartlett Schroder war gerade mal 9 Jahre alt, als er 1980 für sein Leinwanddebüt in «The Champ» mit einem Golden Globe geehrt wurde. Im gleichen Jahr wurde der heute 55-Jährige mit seiner Rolle in «Der kleine Lord» zu einem der grössten Kinderstars, die es je gab. Noch heute flimmert der kleine Ricky darin jährlich zur Weihnachtszeit über die Bildschirme.