Zwei Männer und vier Reborn-Babys

Keine schlaflosen Nächte, keine Erziehungsarbeit

Er selber, erzählt Rey, sei zufällig Reborner geworden. Als er 18 Jahre alt ist, wird ihm auf Youtube eine Doku zum Thema ausgespielt. Rey klickt drauf – und ist gefesselt. Babys hat der Mediamatiker auch schon immer sehr herzig gefunden. Eigene wollte er nie. Er liebe es, sich um andere zu kümmern – punktuell. «Aber mehr oder weniger das ganze Leben lang kann ich mir das nicht vorstellen.» Zudem sei der Weg zum Kind als schwuler Mann nicht ganz einfach. Eine Reborn-Puppe ist der perfekte Kompromiss. Zumal sie auch immer herzige Babys bleiben und so Tobsuchtsanfälle, Schulprobleme und Teenie-Streitereien flachfallen.