Den Auftakt bestritt eine Co-Kollektion der Abschlussklasse 2025 der Fachschule für Mode und Gestaltung Modeco. Auszeichnend: die übergösse Kapuzen, tragbaren Airbags ähnlich. Gestylt waren die Looks mit herunterbaumelnden Fäustlingen der veganen Zürcher Marke New Orchard, stark an den Look von Schauspielerin Noémie Schmidt in der Serie «Anthracite» erinnernd. Moderiert wurde die Show vom amerikanischen Schauspieler und Model Vincent De Paul, der schwärmte: «Wir Amerikaner tragen ja Uggs, aber diese Boots von New Orchard sind sooo bequem und very vegan!».