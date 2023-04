Müslischale mit besonderem Clou

Wer kennt das nicht: Spätestens beim letzten Löffel Müsli hat die Milch das Getreide so sehr aufgeweicht, dass von crunchy Cornflakes nichts mehr übrig ist. Die «Niemals matschiges Müsli»-Schale bringt hier die Lösung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schüsseln hat die Schale zwei separate Kammern, die das Müsli vor dem Aufweich-Tod im Milchbad retten sollen. Während des Essens löffelt man einfach eine Portion Müsli in die Milch und sorgt so dafür, dass das Müsli bis zum letzten Bissen knusprig ist.