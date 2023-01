Darum lohnt sich der Veganuary

Im Januar 2022 haben rund 629.000 Menschen weltweit am Veganuary teilgenommen. Mit beeindruckenden Ergebnissen: Die Hälfte der Befragten gab in einer Umfrage an, bereits nach 30 Tagen erste gesundheitliche Verbesserungen bemerkt zu haben. Knapp 50 Prozent berichten von mehr Energie und einer besseren Stimmung. Knapp 40 Prozent der befragten Teilnehmer planten, vegan zu bleiben; fast alle anderen gaben an, sie würden auch nach dem Veganuary weiter vegane Produkte in ihre Ernährung einbauen.