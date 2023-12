Von «How I Met Your Mother» zur Tanzshow

Alyson Hannigan: So stark hat «Dancing with the Stars» sie gemacht

Alyson Hannigan fühlt sich nach ihrer Teilnahme an der amerikanischen Tanzshow «Dancing with the Stars» stärker und fitter denn je. Nach dem Finale zeigen sich die Schauspielerin und ihr Tanzpartner auf Instagram begeistert.