Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger: Die Kids lernen vier Sprachen

Gleichberechtigung im Männerhaushalt

In der Küche hilft Bastian Schweinsteiger übrigens «eher weniger», wie seine Frau sagt, das mache vor allem sie. Dennoch ist auch die Gleichberechtigung in dieser Familie ein grosses Thema. «Kinder lernen viel durch Vorbilder. Und wenn sie zuhause sehen, dass Mama und Papa sich gegenseitig respektieren, ist das der beste Weg, um Gleichberechtigung zu lernen», so Ivanovic. Wichtig in der Erziehung ist den beiden zudem, «dass es in Ordnung ist, Gefühle zu zeigen, und dass stark sein nicht nur körperliche Stärke bedeutet». Darüber hinaus werde auch nicht «zwischen Jungen- und Mädchenspielzeug» unterschieden, sagt sie über ihren Männerhaushalt.