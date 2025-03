Andy Borg: «Karl Moik prägte die Musiklandschaft wie kein anderer»

Im März gibt es eine neue Folge Ihrer Sendung «Schlager–Spass mit Andy Borg». Können Sie uns schon ein paar Details verraten?

Borg: Am 29. März feiern wir den «Schlager–Spass» wieder ab 20:15 Uhr im SWR und MDR Fernsehen, danach kann man die Sendung auch in der ARD–Mediathek anschauen. Als Gäste haben wir uns diesmal eingeladen: Petra Frey, Semino Rossi, Die Paldauer, Mountain Crew, Robin Leon, Saso Avsenik & seine Oberkrainer und Dorthe Kollo, das Missebner Trio aus Langenwang (Österreich) als Newcomer und die Degerschlachter Blasmusik aus Reutlingen. Und den «Sommer–Spass» wird es in diesem Jahr auch wieder geben, die «Schlager–Spass»–Sommer–Open–Air–Sause live aus dem Europa Park in Rust!