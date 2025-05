Aromen der Sonne: Drei Rezepte, die sofort Lust auf Urlaub machen

Den Labneh bereits am Vortag vorbereiten. Dazu ein Sieb mit einem Mulltuch auslegen und in eine kleine Schüssel hängen. Den Joghurt in das Mulltuch schütten und alles in den Kühlschrank stellen. Im Laufe der folgenden 24 Stunden gibt der Joghurt überschüssige Flüssigkeit ab und wird dadurch fester, ähnlich einem Frischkäse. Während der Abtropfzeit ein paar Mal das Mulltuch zusammendrücken, um etwas nachzuhelfen. Mit etwas Salz würzen.