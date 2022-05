Anschliessend den gepressten Käse samt Tuch in das Sieb zurücklegen und diesen für etwa eine halbe Stunde beschweren. Dazu kann beispielsweise eine Schüssel mit Wasser oder ein anderer schwerer Gegenstand verwendet werden. Den Käse aus dem Tuch nehmen, mit Frischhaltefolie umwickeln und zum Durchkühlen in den Kühlschrank legen. Vor dem Grillen oder Braten den Käse in Scheiben schneiden und für mindestens eine Stunde mit den frischen Kräutern und dem Knoblauch in Olivenöl marinieren. Den Grillkäse bis zur gewünschten Röstung entweder von beiden Seiten bei mittleren Temperaturen grillen oder mit etwas Öl in einer Pfanne braten.