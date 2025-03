Auf dem Klinik-Balkon: Papst Franziskus zeigt sich öffentlich

Zum Angelus–Gebet liess der Papst einen Text veröffentlichen, in dem es unter anderem laut «Vatican News» heisst: «In der langen Zeit meines Krankenhausaufenthalts habe ich die Geduld des Herrn erfahren dürfen, die sich auch in der unermüdlichen Fürsorge der Ärzte und des Pflegepersonals sowie in der Aufmerksamkeit und Hoffnung der Angehörigen der Kranken widerspiegelt. Diese vertrauensvolle Geduld, die in der Liebe Gottes verankert ist, die niemals nachlässt, ist für unser Leben wirklich notwendig – vor allem, um die schwierigsten und schmerzhaftesten Situationen bewältigen zu können.»