Augenprobleme: Elton John gibt die Hoffnung nicht auf

Auch die Solidarität seiner berühmten Kollegen rührt den Sänger zutiefst. «Paul McCartney ruft mich per FaceTime an, um zu sehen, wie es mir geht. Das ist wirklich wunderschön», erzählt er. Die Anteilnahme von Rocklegenden wie Pete Townshend, Mick Jagger und Keith Richards bedeute ihm unendlich viel. «Oder du bekommst eine E–Mail von Keith Richards, in der steht: ‹Hallo Darling, wie geht›s dir? Du weisst, wir lieben dich‹ – und das war›s, aber es ist einfach schön.»