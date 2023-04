Baden im Toten Meer: Regeln beachten, sonst droht Lebensgefahr!

Darauf achten, kein Wasser in die Augen zu bekommen. Immer nur in ausgezeichnete Badestellen ins Wasser gehen und in der Nähe des Ufers bleiben, denn an manchen Stellen im See ist der Salzgehalt geringer und der Auftrieb nimmt dadurch ab. Badeschuhe sind zu empfehlen, da sich am Ufer Salzkristalle bilden, die sehr scharfkantig sein können.