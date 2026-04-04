Bas Kast im Interview: Diese Supplements brauchen wir wirklich

Melatonin ist in aller Munde. Wer sollte es nehmen und wer lässt besser die Finger davon?

Kast: Erwachsene etwa ab 40, die vor allem unter Einschlafproblemen leiden, können es mit einer niedrigen Dosis versuchen, 0,1 bis 0,3 Milligramm. Meist sind auch diese Supplements viel zu hoch dosiert. Falls die niedrige Dosis nichts bewirkt, kann man in Absprache mit dem Arzt auch etwas höher dosieren, aber man sollte wissen, dass sich der Effekt in Grenzen hält. Bestenfalls schläft man ein paar Minuten schneller ein als sonst. Tatsächlich hat sich bei hartnäckigen Schlafproblemen zum Beispiel die Verhaltenstherapie als weitaus wirksamer herausgestellt. Letztlich muss man dem Leben der Person individuell auf den Grund gehen, um herauszufinden, wo das Problem liegt und wie sich dann am besten damit umgehen lässt. Ich spreche hier leider aus persönlicher Erfahrung.