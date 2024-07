«Beansprucht alle Muskelgruppen»: Warum Beachvolleyball so gesund ist

Ein Sommersport, den jeder ausüben kann und gleichzeitig Spass und Fitness vereint? Beachvolleyball erfreut sich nicht grundlos grosser Beliebtheit. Aber warum ist der Ballsport so gut für die Fitness und was sind die häufigsten Anfängerfehler? Volleyballprofi und Olympiaspieler Tobias Krick (25) hat im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news die wichtigsten Tipps parat. Ausserdem klärt er über die Unterschiede zwischen Hallen– und Outdoor–Volleyball auf.