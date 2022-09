Bella Hadid spricht über psychische Probleme und schwere Jugend

«Ich stand so neben mir...»

Auch ihre ersten Jahre als Model waren demnach nicht einfach: «Während dieses Teils meines Lebens stand ich so neben mir, ich war so verwirrt von dem, was die Leute von mir sahen.» Noch heute lese sie Instagram-Kommentare mit Ungläubigkeit: «Ich verstehe nicht, wie ich an diesen Punkt gekommen bin, an dem die Leute meine Arbeit entweder wertschätzen oder wissen, wer ich bin.»