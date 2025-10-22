Besser sehen im Alltag: Welche Sehhilfen wirklich helfen können

Welche Hilfsmittel kommen heute zum Einsatz?

Unter den klassischen analogen Sehhilfen bleibt die Brille unangefochten an der Spitze (48 Prozent), gefolgt von Kontaktlinsen (43 Prozent) und Lupen (45 Prozent). Allerdings ist das Smartphone und dessen Zoomfunktion auf dem Vormarsch: Bereits 47 Prozent der Befragten nutzen sie als Sehhilfe. Zunehmend kommen auch digitale Lösungen hinzu – also Soft– oder Hardware, die Vergrösserung, Beleuchtung und sogar Vorlesefunktionen kombinieren. Sowohl Google als auch Apple bieten zum Beispiel die Möglichkeit, Lupen–Apps auf Android– oder iOS–Geräten zu installieren oder haben sie schon werksseitig integriert. Auch Vorlese–Funktionen gibt es oft standardmässig in den mobilen Betriebssystemen. Für Menschen mit stark verminderter Sehkraft, für die Lupen–Apps nicht ausreichen, gibt es Produkte wie zum Beispiel Optaro von Eschenbach Optik, das auf Basis eines iPhones funktioniert und individuell an die Sehbedürfnisse angepasst werden kann. Damit wird deutlich: Technik spielt eine immer grössere Rolle im Umgang mit Sehschwäche.