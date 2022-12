«Best Places to Eat»: Ein kulinarischer Rundgang durch Kuala Lumpur

Willkommen in der Welt der Gewürze

In der malaysischen Küche wird Vielfalt grossgeschrieben. Denn das Land ist ein bunter Schmelztiegel der Kulturen, Ethnien und Religionen. Kulinarische Einflüsse kommen vorrangig aus China, Thailand, Indien und Sumatra. Kein Wunder also, dass Reis, Kokos und Erdnüsse die leckere Richtung vorgeben. Dazu kommen populäre Fleischbeilagen wie Satay, Grillfleisch auf Bambusspiessen, oder Rendang, ein würziges Schmorgericht. Mit dabei sind stets exotische Gewürze wie Kardamom und Kurkuma, fade wird es für Feinschmecker hier also nie.