Bohneneintopf mit Süsskartoffeln und Hack

Zubereitung (90 Minuten)

1. Falls getrocknete Bohnen verwendet werden, diese am Vortag in kaltem Wasser einweichen. Am Zubereitungstag das Wasser abgiessen, die Bohnen in einen Topf geben, mit frischem Wasser bedecken und etwa 45 Minuten köcheln lassen, bis sie weich sind. Bei Dosenbohnen einfach am Kochtag in einem Sieb abspülen und abtropfen lassen.