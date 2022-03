«Bridgerton»: Diese drei Rezepte machen Vorfreude auf Staffel zwei

Zubereitung: Salatgurke waschen und in Scheiben schneiden. Frischkäse, Mayonnaise, Worcestersauce, Knoblauchpulver und Salz in einer Schüssel verrühren. Die Weissbrotscheiben mit der Creme bestreichen. Dill und Petersilie waschen, trocken schütteln und grob hacken. Vier Weissbrotscheiben mit Gurkenscheiben belegen, die Kräuter obenauf verteilen und jeweils eine zweite Weissbrotscheibe als Deckel auflegen und leicht andrücken. Die Rinde abschneiden und die Sandwiches in Streifen oder Dreiecke zerteilen.