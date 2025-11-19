Brüchige Nägel? So stärkt man sie langfristig

Feuchtigkeit ist das A und O

Einer der wichtigsten Schritte gegen brüchige Nägel ist eine gute Feuchtigkeitsversorgung. Trockene Nägel reissen schneller ein und splittern leicht. Hochwertige Handcremes und Nagelöle können helfen, den Nagel geschmeidiger zu machen und die Nagelhaut zu schützen. Besonders wirksam sind Öle mit Vitamin E, Jojobaöl oder Mandelöl, da sie tief in die Nagelplatte eindringen und die Struktur stärken. Eine regelmässige Anwendung – am besten täglich – zeigt oft schon nach wenigen Wochen sichtbare Verbesserungen.