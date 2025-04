Bunte Quinoa-Bowl mit Tomaten und Avocado

3. Das Paprika–Trio waschen, entkernen und in mundgerechte Streifen schneiden. Die Kirschtomaten halbieren, die rote Zwiebel in hauchdünne Halbringe schneiden und die Gurke in gleichmässige Würfel zerteilen. Die Avocados halbieren, entkernen und das samtige Fruchtfleisch in gleichmässige Scheiben schneiden oder würfeln, je nach Reifegrad und persönlicher Vorliebe.