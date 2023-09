Carolin Kebekus macht jetzt Babybauch-Comedy

Mit Bruder und Babykugel im «Kölner Treff»

Ihren ersten Auftritt in anderen Umständen absolvierte sie bei der Aufzeichnung der von Bettina Böttinger (67) moderierten WDR–Talkshow «Kölner Treff», bei der sie sich bestens gelaunt und in einem figurbetonten Jumpsuit mit bereits gut erkennbarer Babykugel präsentierte. Begleitet wurde sie dabei von ihrem Bruder David (39), mit dem sie derzeit in der TV–Show «Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show» bei ProSieben zu sehen ist – allerdings noch ohne Babybauch, da die seit dem 29. August laufenden Folgen bereits vor einigen Monaten produziert wurden. Der aufgezeichnete «Kölner Treff» wird am heutigen 8. September um 22:00 Uhr im WDR ausgestrahlt.