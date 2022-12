Cathy Hummels: «Ludwig wünscht sich, dass seine Mama glücklich ist»

Wie fänden Sie es, wenn es Ludwig später auch mal vor die Kamera zieht?

Hummels: Mir ist das ehrlich gesagt total egal. Egal was er werden will in seinem Leben, egal welche sexuelle Orientierung er haben wird, Hauptsache mein Sohn ist glücklich. Er wird mir das dann mitteilen. Und egal wie sein Weg aussehen wird, er hat meine vollste Unterstützung. Denn man hat nur ein Leben. Und am Ende des Tages geht es darum, dass er sich selbst glücklich macht. Er soll wie ich selbstbestimmt entscheiden dürfen über seine Gesundheit, seine Zukunft, sein Geld, sein Wohl. Es ist schön, wenn man Eltern hat, die einem den Weg guiden. Aber am Ende des Tages ist man immer für sich selbst verantwortlich und jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.