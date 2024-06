Christina Applegate leidet wegen MS unter schweren Depressionen

Schlimme Folgen durch MS–Erkrankung

Christina Applegate hat ihre Krankheit 2021 öffentlich gemacht, die Diagnose Multiple Sklerose hatte sie nur ein paar Monate zuvor erhalten. In ihrem Podcast «MeSsy» spricht sie seither schonungslos ehrlich über die Folgen der neurologischen Autoimmunerkrankung und über die neuen Herausforderungen in ihrem Alltag. Unter anderem müsse die Schauspielerin, die als Kelly Bundy in der Serie «Eine schrecklich nette Familie» berühmt wurde, inzwischen Windeln tragen, sei auf Gehstöcke angewiesen und könne teilweise wochenlang nicht duschen. Zudem habe sie oft starke Schmerzen in verschiedenen Körperregionen, durch die sie enorm eingeschränkt sei.