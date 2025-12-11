Cremiges Butter Chicken mit Basmatireis

Butter Chicken, auch Murgh Makhani genannt, ist eines der bekanntesten Gerichte der indischen Küche. Zartes Hähnchen wird in einer cremigen, würzigen Tomatensauce gegart, die von aromatischen Gewürzen perfekt abgerundet wird. Mit diesem Gericht lässt sich die bunte Aromenwelt Indiens zu Hause entdecken.
Zutaten (4 Personen)
600 g Hähnchenbrust
150 g Naturjoghurt
400 g stückige Tomaten (Dose)
200 ml Sahne
300 g Basmatireis
2 Zwiebeln
4 Knoblauchzehen
1 daumengrosses Stück Ingwer
60 g Butter
2 EL Tomatenmark
2 TL Garam Masala
1 TL Kurkuma
1 TL Kreuzkümmel
1 TL Paprikapulver
1/2 TL Chilipulver
1 TL Koriander, gemahlen
1 Bund frischer Koriander
1 Bio–Zitrone (Saft)
Meersalz und schwarzer Pfeffer
Kochutensilien: Grosse Pfanne oder Wok, Topf mit Deckel, Schneidebrett, scharfes Messer, Reibe, Schüssel für die Marinade, Holzlöffel
Zubereitung (50 Minuten)
1. Die Hähnchenbrust in mundgerechte Stücke schneiden und in einer Schüssel mit dem Naturjoghurt, einem Teelöffel Garam Masala, Kurkuma und etwas Salz vermengen. Die Marinade sollte das Fleisch vollständig umhüllen – mindestens 20 Minuten ziehen lassen.
2. Währenddessen die Zwiebeln fein würfeln, den Knoblauch durch eine Presse drücken und den Ingwer fein reiben. In einer grossen Pfanne die Hälfte der Butter bei mittlerer Hitze schmelzen und die marinierten Hähnchenstücke darin von allen Seiten goldbraun anbraten. Das Fleisch herausnehmen und beiseitestellen.
3. Die restliche Butter in derselben Pfanne zerlassen und die Zwiebeln glasig dünsten. Knoblauch und Ingwer hinzufügen und kurz mitbraten. Das Tomatenmark einrühren und die restlichen Gewürze – Kreuzkümmel, Koriander, Paprika, Chili und das übrige Garam Masala – hinzugeben. Die Gewürze eine Minute anrösten.
4. Die stückigen Tomaten angiessen und alles aufkochen lassen. Die Sauce etwa zehn Minuten köcheln lassen, bis sie leicht eindickt. Die Sahne unterrühren und das gebratene Hähnchen zurück in die Pfanne geben. Bei niedriger Hitze weitere zehn Minuten ziehen lassen.
5. Parallel den Basmatireis nach Packungsanweisung in Salzwasser garen. Das Hähnchengericht mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken und mit frischem Koriander bestreuen.
Anrichtetipps
Den Basmatireis auf die vorgewärmten Teller geben und das cremige Butter Chicken daneben anrichten. Ein Klecks Joghurt vollendet das Gericht. Warmes Naan–Brot zum Dippen servieren.
Getränkeempfehlung
Ein leichter, fruchtiger Riesling bringt Frische ins Spiel und harmoniert perfekt mit der cremigen Tomatensauce.
Natürlich süss und leicht, mildert Kokoswasser die Gewürzintensität und sorgt für einen exotischen Touch.
Rezeptvariationen
Für eine vegetarische Version das Hähnchen durch eine Alternative aus Soja ersetzen, die in der gleichen Marinade eingelegt wird.
Mit einem Schuss Honig erhält die Sauce eine zusätzliche Süsse, die die Schärfe ausbalanciert.