Darum ist Kraftsport auch Training für das Gehirn

Ihr neues Buch trägt den Titel «Jungbrunnen Muskulatur». Inwiefern sind unsere Muskeln ein Anti-Aging-Mittel?

Michael Despeghel: Wir haben etwa 650 Muskeln, die für unsere Leistungsfähigkeit verantwortlich sind, und unter anderem das orthopädische System stützen. Wenig bekannt ist bisher aber, dass die Muskeln auch Einfluss auf die Bildung von Nervenzellen im Gehirn nehmen können. Die Muskulatur schüttet bei Bewegung Hormon-ähnliche Botenstoffe aus, die Myokine. Diese entstehen in den Muskelzellen und erreichen über das Blut viele Organe, wie zum Beispiel das Herz, die Bauchspeicheldrüse und auch das Gehirn. Bestimmte Myokine sind in der Lage, Signale an das Gehirn abzugeben, die die Entstehung neuer Nervenzellen ermöglichen. Und das hat Auswirkungen auf das Gedächtnis. Im Hippocampus, der Schnittstelle zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis, können lebenslang neue Nervenzellen entstehen. Die Myokine unterstützen das Gehirn dabei, diese Nervenzellen besser wachsen zu lassen, wenn die Muskulatur ausreichend trainiert wird. Vom Training des Muskelsystems profitiert also das Gehirn, das Gedächtnis wird besser. Zahlreiche Studien belegen, dass Menschen, die auch im Alter die Muskulatur trainieren, deutlich seltener von Demenz betroffen sind. Ab 70 ist jeder Dritte in den nächsten zehn Jahren gefährdet, eine Hirnleistungsstörung zu entwickeln. Die positive Wirkung der Myokine kann das deutlich relativieren.