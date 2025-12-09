Darum stellte «Traumschiff»-Star Barbara Wussow ihre Ernährung um

Minimalistischer Speiseplan

Ihr Tagesablauf während der Diät klingt spartanisch: «Ein Glas Wasser, ein Schafjoghurt und ein Dinkelbrötchen zum Frühstück. Mittags dasselbe. Und abends – nichts.» Was simpel klingt, verlangt enorme Willenskraft. Besonders, wenn man gleichzeitig für die Familie kocht. «Natürlich habe ich für alle ganz normal gekocht», berichtet die Schauspielerin. Sie selbst habe davon nichts gegessen. Dass eine solche Disziplin nicht immer durchzuhalten ist, weiss Wussow selbst am besten. Während der «Traumschiff»–Dreharbeiten auf der MS Amadea macht sie eine Ausnahme: «Das Essen ist einfach zu gut, da hat man keine Chance.»