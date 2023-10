Auch 2023 setzt sich die Lammfelljacke oder auch Shearling-Jacke wieder im Herbst durch. Kein Wunder, denn sie ist ein perfekter Begleiter für die Übergangszeit. Die cozy Jacke kommt inzwischen in den verschiedensten Schnitten, Farben und Formen daher. So gibt es die Lammfelljacken zumeist in Braun, Schwarz oder Beige, in glattem oder mattem Wildleder sowie Oversized oder Cropped. Wir zeigen drei Styles, wie man die Lammfelljacke tragen kann.