Jeans und Strick – die schönsten Kombinationen

Ein warmes Strickteil und eine klassische Jeans – danach greifen wir im Herbst am meisten. Wahrscheinlich gibt es keine Teile der Garderobe (ausser Unterwäsche und Sneakers), die durch alle sozialen Schichten und Altersklassen hindurch dermassen präsent ist. Jeans und Pullover sind absolute Basics. Basic muss der Look aber trotzdem nicht aussehen. Erstere und letzterer gibt es schliesslich in unterschiedlichen (aufregenden) Schnitten, die sich, je nach Kombination, ganz neu kennen lernen können. Die besten Paare haben wir hier für euch rausgesucht: