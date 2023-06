Das ZDF startet seinen neuen Comedy-Doppelpack am Freitag

«Da gibt es Liebe, Hass, Verzweiflung und Zuversicht»

So verwandelt sich Matthias Matschke (54) etwa in «Ron Meier, einen knackigen Paarmasseur, in Christian F. Meier, einen skrupellosen Berliner Spitzenpolitiker, und in Guido Meier, einen glücklosen Touristenführer». «‹Wir sind die Meiers› ist wie wir alle! Und das ist eine goldene Aufgabe für jeden Darstellenden», freut sich Matschke. «Zig Figuren, die alle eint, dass sie in einer Gesellschaft zusammenleben. Da gibt es Liebe, Hass, Verzweiflung und Zuversicht. All das in lustiger Form darzustellen, ist eine Wonne!»