Deftige Küche, aber vegetarisch: In drei Rezepten durch die Alpen

Wer an Alpenküche denkt, bringt das meist mit deftigen Lebensmitteln wie Käse, Speck oder Wild in Verbindung. Eher selten denken wir dabei an vegetarische oder vegane Gerichte. Anne-Katrin Weber zeigt in ihrem neuen Kochbuch «Deftig Vegetarisch Alpenküche» (Becker Joest Volk Verlag) in über 70 Rezepten, dass diese Schmankerl auch ohne Fleisch zu Hause auf den Teller kommen können. Neben einem eigenen Kapitel über Knödel kommen auch Süssmäuler nicht zu kurz. Drei Rezepte gibt es hier.