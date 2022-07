Demi Moore fühlte sich in Bademode unsicher

Das habe sie einige Überwindung gekostet, wie die Schauspielerin zugibt. «Ich gehöre wahrscheinlich in die Kategorie der Frauen, die nicht am meisten Selbstvertrauen in Bezug auf ihren Körper haben», so Moore. Dieser Teil von ihr sei «extrem verletzlich» gewesen. Sie hätte sich während des Shootings aber unterstützt und ermutigt gefühlt, was nicht zuletzt an ihren eigenen Modellen gelegen haben dürfte. «Ich hoffe wirklich, dass sie Frauen Selbstvertrauen geben.»