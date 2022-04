So verhilft Tanzmeditation zu mehr Selbstvertrauen

Stresshormone abbauen

Das eigene Körpergefühl sei nämlich das, was schnell verloren geht, wenn wir unter Stress oder vor einer Herausforderung stehen – sei es im Beruf oder in Beziehungen. «Selbstvertrauen hat ganz viel damit zu tun, wie sehr wir uns mit uns selbst wohlfühlen. Sind wir gestresst, kann das verunsichern. Statt die Antwort dann im Aussen zu suchen, hilft es, den Weg nach Innen zu gehen», so Horvath. Über den Tanz baue man Stresshormone ab, komme an angestaute Gefühle ran und gelange auch wieder an seine Bedürfnisse. Die Bewegungsexpertin führt an: «Tanzen inspiriert und erzeugt wieder die innere Leichtigkeit, durch die wir zu einer inneren Ordnung und Stabilität zurückfinden.»