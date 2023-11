Die 70er sind zurück: Im Herbst setzen wir auf Schlaghosen aus Stoff

In Sachen Mode geht es derzeit wortwörtlich Schlag auf Schlag. An kaum einen geht der Trend zur Schlaghose vorbei – und die 1970er–Jahre feiern damit ihr Fashion–Comeback. Neben der Wide–Leg–Hose aus Jeans und Denim sind derzeit vor allem Stoffhosen mit Schlag angesagt. Auch bei den Fashionistas wie Caro Daur (28) kommt die Schlaghose bestens an.