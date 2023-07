«Die Grönemeyer-Formel»: So gelingt gesunde Ernährung in der Inflation

Wer saisonales Gemüse einkauft, das aus der Region kommt, also Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Kohlrabi, Beeren oder Vollkorngetreide oder sogar Joghurt, spart erst einmal einiges an Geld. Lebensmittel, die aus der Umgebung stammen, müssen nicht weit transportiert werden und bleiben damit auch relativ stabil im Preis. Was beim Einkauf von heimischen saisonalen Produkten gespart wird, kann in wirklich gute Qualität investiert werden, auch in Bio-Qualität. Davon profitierten wir, weil es besser schmeckt und gesünder ist. Davon profitiert auch die Umwelt, weil lange Transportwege und unnötiger Verpackungsmüll wegfallen.